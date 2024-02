Incendie dans un parc d'attractions en Suède: la victime était le chef de chantier

Oceana, un espace aquatique qui devait ouvrir ses portes cet été, fait partie du plus grand parc d'attractions de Scandinavie, le Liesberg. Le feu a pris le 12 février dernier sur un toboggan et s'est propagé à l'ensemble du bâtiment. Une personne était portée disparue et 22 autres blessées.

Quatre jours après l'incendie, un corps avait été retrouvé. Il vient d'être identifié. Selon l'agence de presse TT, il s'agit du chef de chantier, âgé de 51 ans.