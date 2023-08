Incendies en Grèce: huit villages évacués dans le nord-est

Huit villages ont été évacués dans le nord-est de la Grèce samedi et le feu se déplace vers l'aéroport de la ville portuaire de Alexandroupolis, ont annoncé les autorités.

"Au moins huit villages ont été évacués et nous faisons le maximum afin que la vie des personnes ne soient pas en danger", a déclaré Christos Metios, gouverneur de Macédoine de l'est et de la Thrace, à l'agence Athens News. Les autorités ont demandé aux habitants de la ville portuaire de Alexandroupolis de rester à la maison.

Des maisons ont brûlé dans la matinée dans les villages de Aetohori et Pefkax selon les pompiers cités par l'agence Athens News. Le feu est tout près des villages Agnantia et Anthia et se déplace vers le nord en direction de l'aéroport de Alexandroupolis, toujours selon les pompiers.