Italie: ouverture d'une enquête de la Ligue sur les accusations d'insulte raciste visant Acerbi

"Après avoir pris connaissance du rapport arbitral, le juge sportif estime nécessaire que le procureur de la fédération enquête afin de déterminer ce qu'il s'est passé entre le joueur de Naples Juan Jesus et celui de l'Inter Milan Francesco Acerbi concernant les éventuelles expressions de discrimination raciale proférées par ce dernier", a indiqué la Ligue dans son communiqué portant sur la 29e journée du Championnat d'Italie.

Après le match entre l'Inter et Naples qui s'est soldé par un nul (1-1), Jesus a déclaré qu'Acerbi avait "dépassé les bornes", tout en assurant que les deux joueurs s'étaient expliqués.

Le Brésilien, auteur du but de l'égalisation, avait prévenu l'arbitre de la rencontre qu'Acerbi avait proféré une insulte raciste à son encontre alors que la 29e journée de Serie A était dédiée à la lutte contre le racisme, les joueurs portant sur le maillot l'inscription "Keep Racism Out" ("Laissez le racisme dehors").

Lundi, Acerbi a quitté l'équipe d'Italie, championne d'Europe 2021, rassemblée à Rome avant de s'envoler pour les Etats-Unis où elle disputera jeudi et dimanche deux matches amicaux contre le Venezuela et l'Equateur.