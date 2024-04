Italie/migrants: des membres d'ONG de secours obtiennent justice 7 ans après

Les autorités italiennes ont commencé à s'intéresser aux ONG en 2016, alors que le gouvernement de centre-gauche était aux prises avec une très forte hausse du nombre de migrants arrivant sur ses côtes.

Quelque 181.000 migrants ont débarqué en Italie cette année-là, dans le cadre d'une vague plus large qui a vu plus de deux millions de demandeurs d'asile entrer dans l'UE, dont beaucoup venaient de Syrie et d'Afghanistan.

C'est un ancien policier travaillant comme agent de sécurité sur le navire Vos Hestia de Save the Children qui a le premier signalé les rumeurs selon lesquelles les ONG travaillaient avec des trafiquants d'êtres humains.