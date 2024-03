La Belgique d'Eddy Merckx et Jozef Philipoom se qualifie pour les quarts de finale

L'équipe belge composée d'Eddy Merckx (UMB 6) et Jozef Philipoom (UMB 297) s'est qualifiée pour les quarts de finale du championnat du monde par équipes de billard à trois bandes. À Viersen en Allemagne, le duo a terminé avec deux victoires et une défaite dans son groupe, ce qui lui a permis de se placer 2e et passer au prochain tour.