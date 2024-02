La Grèce et la Turquie rallient le projet de "bouclier du ciel européen"

La Grèce et la Turquie se sont jointes jeudi au projet d'acquisition en commun de matériels de défense anti-aérienne et anti-missile dans le cadre d'une initiative baptisée "bouclier du ciel européen", pilotée par l'Allemagne, a annoncé le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.

"C'est un nombre appréciable en peu de temps. Aujourd'hui, nous allons souhaiter la bienvenue à la Grèce et à la Turquie au sein de l'ESSI", a ajouté M. Pistorius, en parlant de succès.

Cette initiative, annoncée dans un discours prononcé le 29 août 2022 à Prague par le chancelier Olaf Scholz, vise en particulier à favoriser l'achat et l'inter-connexion de systèmes de défense aérienne, comme l'Iris-T allemand, le Patriot PAC-3 et le THAAD (Terminal High Altitude Area Defense") américains ou l'Arrow-3, développé par Israël avec une aide américaine.

Ce "Bouclier du ciel" cherche à remédier aux lacunes européennes en matière de défense contre les drones, les missiles de croisière et les missiles balistiques, sur fond de guerre en Ukraine.

Le nombre de participants - quatorze au départ, en octobre 2022, dont la Belgique - s'est progressivement accru, avec notamment l'adhésion de trois pays neutres, l'Autriche, la Suisse et la Suède - candidate à l'adhésion à l'Otan et dont l'admission ne dépend plus que du feu vert de la Hongrie.