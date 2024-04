"La photographie est le miroir de la société", pour Salgado qui fête 50 ans de carrière

A 80 ans, le photographe brésilien Sebastiao Salgado, qui présente à Londres une rétrospective pour ses 50 ans de carrière, ne baisse pas les bras et insiste toujours sur la nécessité de "sensibiliser" à la déforestation de la planète.

"C'est une sélection. On ne peut pas présenter 50 ans de carrière en une cinquantaine de photos. (Mais) chacune représente un moment de ma vie qui a été très important", explique-t-il.

- "Emissaire" -

Le photographe ajoute ainsi un nouveau trophée à une longue liste de récompenses, qui comprend, entre autres, le prix Prince des Asturies pour les Arts reçu en 1998.

"Un photographe a le privilège d'être là où les choses se passent", souligne Sebastiao Salgado. "Les gens me disent que je suis un artiste mais je leur réponds que non, je suis un photographe et c'est un grand privilège de l'être. J'ai été un émissaire de la société dont je fais partie".