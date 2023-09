La police tchèque enquête sur les activités russes de la Raiffeisenbank

Raiffeisenbank, l'un des derniers grands prêteurs occidentaux en Russie, est la quatrième banque tchèque avec 1,8 million de clients dans ce membre de l'UE de 10,5 millions d'habitants.

L'association Hydra, créée pour protéger les droits des citoyens et des entrepreneurs tchèques, a déclaré avoir déposé fin juin une plainte au pénal visant les filiales tchèque et autrichienne de la banque. Elle insiste sur le fait que ces unités coopèrent avec la filiale de la banque en Russie et financent ainsi "une organisation terroriste appelée Fédération de Russie".