La Roumanie étend les restrictions de vol dans son espace aérien

"Aucun aéronef piloté ou non piloté n'est autorisé à voler" à la frontière avec l'Ukraine entre les localités de Sulina et Galati "sur une distance de 20 à 30 km et jusqu'à une hauteur de 4.000 mètres", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Bucarest renforce ainsi les restrictions de vol dans l'espace aérien proche de la frontière avec l'Ukraine, qui avaient été mises en place "après le déclenchement de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine", sur une distance de 8 km et jusqu'à une hauteur de 1000 m.