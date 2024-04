La Russie et l'Ukraine s'échangent les corps de soldats décédés

La Russie et l'Ukraine ont échangé plus de 100 corps de soldats décédés, ont annoncé vendredi les autorités des deux pays.

L'Ukraine a déclaré avoir récupéré 99 corps de soldats, dont 77 sont morts à Donetsk, 20 dans la région de Zaporijia et deux à Kharkiv. La Russie, quant à elle, a récupéré 23 corps de militaires, selon les autorités russes.

L'Ukraine lutte contre l'invasion russe depuis plus de deux ans. Bien que le nombre de victimes des deux côtés soit tenu secret, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé ses propres pertes à plus de 31.000 morts à la mi-février. Les estimations occidentales font état d'un nombre de morts bien plus élevé.