L'Allemagne autorisée à mettre 1,3 milliard d'euros dans la décarbonation d'ArcelorMittal

Le subside allemand permettra de décarboner la production d'acier de sites sidérurgiques situés à Brême et Eisenhüttenstadt. Cela passera par la construction d'un nouveau four à réduction directe et de trois fours électriques. Le nouveau four à réduction directe fonctionnera dans un premier temps au gaz naturel avant de passer progressivement à l'hydrogène bas-carbone puis exclusivement à l'hydrogène vert.

Les nouvelles installations devraient commencer à tourner en 2026 et produire environ 3,8 millions de tonnes d'acier par an.