L'Allemagne met fin au régime de taxe favorable dans l'horeca

La TVA repartira à 19% dans le secteur dès le 1er janvier, alors qu'elle avait été diminuée à 7% durant la pandémie.

Le secteur a déjà fait part de son mécontentement et craint que les entreprises horeca ne soient lourdement touchées par une telle mesure. Cafés et restaurants doivent actuellement faire face à l'inflation et à une hausse des salaires.