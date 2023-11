L'auteur de la prise d'otage à Hambourg n'avait plus la garde de son enfant

Au lendemain de la prise d'otage à l'aéroport d'Hambourg en Allemagne, de nouveaux détails sur l'auteur font surface. Les autorités ont notamment indiqué lundi que le père n'avait plus la garde de son enfant âgé de quatre ans.

L'homme de 35 ans avait été condamné à une amende de 3.600 euros au printemps pour enlèvement de mineur, a indiqué Kai Thomas Breas, le porte-parole du ministère public. L'homme avait emmené sa fille avec lui en Turquie, son pays natal, en mars 2022. La mère avait alors déposé une plainte, mais avait ensuite essayé de résoudre l'affaire d'une autre manière. La procédure avait donc été interrompue.

Le 2 septembre de l'année dernière, la mère avait introduit une nouvelle plainte. Et en juillet, le tribunal des affaires familiales avait retiré l'autorité parentale du père et transféré la garde à la seule mère. La femme était allée chercher sa fille en Turquie le 17 septembre et l'avait ramenée en Allemagne.