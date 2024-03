Le 10e sommet européen des villes et des régions s'est ouvert à Mons

Le dixième sommet européen des villes et des régions s'est ouvert ce lundi à Mons. Plus de 3.500 dirigeants nationaux, régionaux, locaux de 59 pays ainsi que des représentants du Parlement européen, de la Commission et de la société civile y débattront, durant deux jours, des défis auxquels seront confrontées les collectivités territoriales de l'Union au cours des prochaines années.