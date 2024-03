Le CIO accuse la Russie de "politiser le sport" avec ses Jeux de l'amitié

Le CIO, qui autorise la participation d'athlètes russes aux Jeux de Paris sous conditions, demande au monde sportif et aux gouvernements invités par Moscou "de rejeter toute participation et tout soutien" à cet événement, dans sa déclaration.

Ces deux initiatives s'ajoutent aux Jeux du futur organisés à Kazan du 21 février au 3 mars, mêlant disciplines traditionnelles et e-sport, et aux Jeux des BRICS programmés dans la même ville du 12 au 23 juin, et qui doivent accueillir des "athlètes de plus de 50 pays", selon les autorités russes.

Le CIO ne reproche pas aux Russes de créer des compétitions multisports hors de son égide puisqu'il en existe déjà plusieurs, mais de le faire via "une offensive diplomatique très soutenue", par des contacts directs avec "les gouvernements du monde entier". L'instance y voit une "tentative cynique" d'exploiter les athlètes "à des fins de propagande politique", en violation de la Charte olympique.

Par ailleurs, le CIO accuse Moscou "d'un manque total de respect pour les normes mondiales de lutte contre le dopage et l'intégrité des compétitions", rappelant les inquiétudes formulées par l'Agence mondiale antidopage (AMA) au sujet des Jeux de l'amitié, au vu de la tricherie institutionnalisée mise en place par les autorités russes à l'occasion des JO 2014 de Sotchi.