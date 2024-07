Le nouveau Parlement européen à l'oeuvre, l'extrême droite donne de la voix

Cette plénière, qui marque le début d'une nouvelle législature de cinq ans, s'ouvre dans un climat international tendu, après la tentative d'assassinat contre l'ex-président américain Donald Trump, les menaces du Kremlin contre des villes européennes et les visites de Viktor Orban à Moscou et Pékin.

C'est la rentrée à Strasbourg: le Parlement européen, renouvelé en juin, élit mardi ses dirigeants sous pression d'une extrême droite renforcée, soucieuse de peser dans les débats malgré ses divisions et le "cordon sanitaire".

La conservatrice maltaise Roberta Metsola, 45 ans, présidente du Parlement européen depuis 2022, est favorite pour être reconduire mardi pour deux ans et demi.

Ces derniers seront scrutés avec attention: les droites radicales et nationalistes ont fortement progressé aux élections européennes, même si la coalition centriste PPE (droite, 188 sièges), Renew (libéraux, 77) et S&D (sociaux-démocrates, 136) reste majoritaire.

La désignation de ses 14 vice-présidents --chargés de présider des sessions en orchestrant votes et prises de parole-- s'annonce plus complexe avec... jusqu'à 4 tours de scrutin et de fortes exigences des deux grands groupes d'extrême droite.

ECR (78 eurodéputés), associé à la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, comptait un vice-président depuis 2022: il en réclame désormais deux, malgré les résistances de la gauche.

- Bardella président de groupe -

Une nouvelle formation, "Patriotes pour l'Europe", a détrôné l'ECR, s'imposant comme troisième force avec 84 eurodéputés, issus notamment de Vox (Espagne), du Fidesz de Viktor Orban et du Rassemblement national (France), avec Jordan Bardella à sa tête.