Le Parlement européen réduit l'exposition au plomb admissible sur le lieu de travail

Le Parlement européen a approuvé mercredi une réduction des valeurs limites d'exposition au plomb sur le lieu de travail. Il en a aussi adopté pour la toute première fois pour les diisocyanates, qui peuvent provoquer de l'asthme et de l'allergie.

Dans l'UE, de 50.000 à 150.000 travailleurs sont exposés au plomb chaque année et 4,2 millions aux diisocyanates. Ces deux substances sont largement utilisées pour rénover les bâtiments et pour produire des batteries, des éoliennes et alléger les véhicules électriques.

L'exposition au plomb peut affecter la fertilité des femmes et des hommes et le développement du fœtus. Elle peut également endommager le système nerveux, les reins et causer une pression artérielle élevée, rappelle le Parlement européen.