Le Premier ministre slovaque blessé par balle: il est "entre la vie et la mort"

Le Premier ministre slovaque Robert Fico a été grièvement blessé mercredi par des coups de feu dans la ville de Handlova, rapportent les médias slovaques. Le chef du gouvernement a été emmené à l'hôpital et l'assaillant présumé interpellé par la police.

"M. Fico a été amené dans notre hôpital et a été soigné dans notre unité de chirurgie vasculaire", a affirmé Marta Eckhardtova. "Le Premier ministre a ensuite été transporté en dehors de notre hôpital, il est en route pour Bratislava", a-t-elle précisé.

Les journalistes présents sur place ont entendu plusieurs coups de feu. D'après la page Facebook du chef de gouvernement, Robert Fico a été blessé par plusieurs balles. Robert Fico a été soigné dans un hôpital de Handlova et est à présent acheminé vers la capitale Bratislava, a annoncé la directrice de l'hôpital de la ville du centre de la Slovaquie.

La présidente slovaque Zuzana Caputova a condamné l'attaque "brutale et irresponsable" à l'arme à feu contre le Premier ministre.

On apprend par le gouvernement qu'il serait "entre la vie et la mort".

"De tels actes de violence n'ont pas leur place dans notre société et sapent la démocratie, notre bien commun le plus précieux. Mes pensées vont vers le Premier ministre Fico et sa famille", a écrit sur X la responsable allemande.

"Rien ne peut jamais justifier la violence ni de telles attaques", a aussi souligné le président du Conseil européen Charles Michel.

La présidente du Parlement européen Roberta Metsola s'est également dite "choquée par l'horrible attaque" contre le dirigeant slovaque. "Au nom du Parlement européen, je condamne cet acte de violence", a ajouté la responsable maltaise.