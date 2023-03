Le "Titan de Patagonie", dinosaure géant exposé à Londres

Il vivait en Patagonie il y a près de 100 millions d'années et mangeait 130 kilos de végétation par jour: un moulage d'un des plus grands dinosaures qu'ait connu la Terre est exposé à Londres à partir de vendredi, une première en Europe.

Le nouveau squelette exposé est une réplique d'un des six titanosaures, un des plus grands dinosaures ayant existé sur Terre, découverts après qu'un fermier argentin a repéré un immense os sortant du sol en 2010. Les fouilles avaient ensuite duré jusqu'en 2015.

"Ils ont découvert un cimetière de six animaux différents dans le sol", raconte à l'AFP Paul Barrett, responsable scientifique de l'exposition. "Pendant environ trois ans, ils ont excavé tous ces ossements et ont pu révéler qu'ils avaient découvert un nouveau type de dinosaure gigantesque, l'un des plus grands animaux ayant jamais foulé le sol".

- Mystérieuse mort -

Les dinosaures découverts vivaient dans les forêts de ce qui constitue l'actuelle Patagonie il y a entre 95 et 100 millions d'années, à l'époque du Crétacé supérieur.