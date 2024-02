Les autorités russes contrecarrent l'organisation de la cérémonie d'obsèques de Navalny

Selon les autorités, Alexeï Navalny est décédé le 16 février à l'âge de 47 ans. La cause de son décès n'est pas encore connue. Selon les autorités pénitentiaires, l'opposant du Kremlin a perdu la vie après avoir fait un malaise dans un camp pénitentiaire situé en Sibérie. Le militant y purgeait une peine de 19 ans de prison pour "extrémisme".

Certaines entreprises de pompes funèbres ont déclaré qu'elles étaient complètes, tandis que d'autres ont rejeté la demande dès que le nom de M. Navalny a été mentionné. "À un moment donné, on nous a dit que les pompes funèbres n'étaient plus autorisées à travailler avec nous", a ajouté Mme Yarmysh.

Pendant plus d'une semaine, les autorités ont gardé le corps du défunt "en otage" et ont menacé de l'enterrer dans la colonie pénitentiaire. Il n'a été remis à la famille que huit jours plus tard.

Cette résistance des autorités russes s'inscrit dans la lignée des mesures répressives prises à l'encontre de personnes qui ont pleuré la mort du principal opposant du président Vladimir Poutine. Des centaines de personnes ont, par exemple, été interpellées en Russie alors qu'elles déposaient des fleurs pour Alexeï Navalny.