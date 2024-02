Les autorités russes font du "chantage" pour enterrer secrètement Navalny, accuse sa mère

"Ils me font du chantage, (...) Ils veulent que tout soit fait secrètement, sans cérémonie, ils veulent m'emmener aux confins d'un cimetière, près d'une tombe fraîche, et me dire 'ci-gît ton fils', je ne suis pas d'accord avec cela", a déclaré Lioudmila Navalnaïa, dans une vidéo diffusée jeudi par l'équipe de l'opposant.