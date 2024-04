Les dépenses militaires mondiales n'ont jamais été aussi élevées

Selon un nouveau rapport, les dépenses ont augmenté de 6,8%, pour atteindre plus de 2.440 milliards de dollars (2.290 milliards d'euros). Il s'agit de la plus forte augmentation d'une année à l'autre depuis 2009, selon le groupe de réflexion.

Les pays figurant dans le top 10 ont tous dépensé beaucoup plus pour la défense. "Il y a une augmentation dans toutes les régions que nous avons cartographiées. Cela nous donne l'image d'un monde qui se sent moins en sécurité et qui a peut-être recours à des mesures de sécurité strictes plutôt qu'à des moyens diplomatiques", a déclaré Lorenzo Scarazzato, chercheur au SIPRI. Il souligne également que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été "de toute évidence l'un des principaux moteurs".