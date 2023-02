Les dissidents iraniens sous les projecteurs de la Berlinale

La Berlinale braque ses projecteurs sur le combat pour la liberté des citoyens en Iran avec une manifestation de soutien sur son tapis rouge samedi et la diffusion de nombreux films de cinéastes dissidents.

Quelque six mois après le début des contestations contre le régime de Téhéran, le festival berlinois veut "donner une voix aux gens en Iran" lors de cette 73ème édition, souligne auprès de l'AFP la codirectrice Mariette Rissenbeek.

Avec le slogan "Jin, Jiyan, Azadi" (femmes, vie, liberté, nldr) écrit en énormes lettres vertes et bleues sur l'écran de la Berlinale, une cinquantaine de cinéastes, scénaristes, acteurs iraniens en exil ont brandi des pancartes appelant à libérer des contestataires emprisonnés.

Certains, comme les actrices Golshifteh Farahani et Zar Amir Ebrahimi, qui vivent en France, avaient les larmes aux yeux.

"Je n'ai pas collaboré avec ce système, exactement comme Reyhaney", confie Zar Amir Ebrahimi.

L'actrice livre également une part de sa propre histoire dans le documentaire "Mon pire ennemi" du réalisateur iranien Mehran Tamadon, qui vit aussi en exil en France.

Le film la place dans le rôle de l'oppresseur puisqu'elle incarne un agent du régime faisant subir un interrogatoire au cinéaste. Elle lui ordonne de se dévêtir, puis le fait sortir en caleçon dans la rue après l'avoir douché.

- Filmée nue -

Mehran Tamadon, tout comme l'actrice, ont dans la vraie vie vécu ces épisodes d'humiliation infligés par les autorités iraniennes.

Zar Amir Ebrahimi raconte qu'elle a dû se déshabiller devant une femme sous prétexte d'un examen médical puis a été filmée nue.

"L'interrogatoire que j'ai subi en Iran était moins rude que celui avec Zar, mais pour le film, je savais qu'à la fin j'allais rentrer chez moi. En Iran, ils avaient mon passeport et j'ignorais combien de temps j'allais rester", a confié M. Tamadon à l'AFP.

Parmi les autres oeuvres de cinéastes iraniens montrés à Berlin, le film d'animation La Sirène, réalisé par Sepideh Farsi. Il raconte l'histoire de Omid un adolescent de 14 ans resté avec son grand-père à Abadan, capitale de l'industrie iranienne du pétrole, assiégée par l'armée irakienne en 1980 au début de la guerre Iran-Irak.

"C'était un tournant dans l'histoire de l'Iran, comme on vit actuellement un tournant avec la +révolution+ actuelle", a déclaré Sepideh Farsi lors d'une conférence de presse à Berlin.

Par le passé, la Berlinale a décerné sa plus haute distinction, l'Ours d'or, à de nombreux grands noms du cinéma iranien, dont Asghar Farhadi ("Une séparation"), Jafar Panahi ("Taxi") et Mohammad Rasoulof ("There Is No Evil").