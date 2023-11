L'UE appelle TikTok à poursuivre ses efforts contre la désinformation

La Commission européenne a ouvert en octobre des enquêtes visant TikTok, mais aussi X (ex-Twitter) et Meta (Facebook, Instagram), réclamant des précisions sur les mesures qu'ils mettent en oeuvre contre la diffusion de "fausses informations" et de "contenus illégaux", après les attaques du Hamas contre Israël.

De nouvelles obligations plus strictes s'appliquent en Europe pour 19 très grandes plateformes, dont TikTok, depuis fin août dans le cadre d'une nouvelle législation sur les services numériques (DSA).

"Nous avons constaté des changements sur la plateforme TikTok au cours des derniers mois, avec la mise en place de nouvelles fonctionnalités visant à protéger les utilisateurs et des investissements dans la modération de contenus et la sécurité", a déclaré M. Breton, dans un communiqué diffusé après une discussion lundi entre les deux responsables.

La Commission européenne est en train d'examiner "si ces mesures sont suffisantes pour garantir la conformité avec le DSA. Car aujourd'hui plus que jamais, nous ne devons ménager aucun effort pour protéger nos concitoyens - en particulier les enfants et les adolescents - contre les contenus illicites et la désinformation", a-t-il poursuivi.