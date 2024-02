L'Ukraine remplace son commandant en chef des armées, le général Zaloujny

"Aujourd'hui, la décision a été prise de changer le commandement des forces armées ukrainiennes", a indiqué Roustem Oumerov sur Facebook, se disant "reconnaissant" envers Valery Zaloujny.

La stratégie de l'Ukraine doit "changer et s'adapter" pour combattre la Russie après deux ans d'invasion, a reconnu ce dernier. "Notre combat se poursuit et évolue chaque jour. Les tâches de 2022 sont différentes de celles de 2024. C'est pourquoi chacun doit changer et s'adapter aux nouvelles réalités. Pour gagner ensemble".