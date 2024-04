Nouvelle arrestation dans l'enquête sur la mort de cinq migrants dans la Manche

Arrêté à Manston (sud-est de l'Angleterre) pour aide à l'immigration illégale et entrée illégale sur le territoire britannique, le suspect a été placé en garde à vue, selon un communiqué de l'agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA).

Deux autres hommes de 22 ans, un Soudanais et un Sud-Soudanais arrêtés mercredi restent en garde à vue, tandis qu'un Soudanais de 19 ans a été libéré sans poursuites dans cette enquête mais les services de l'immigration vont à présent être saisis de son cas, selon la même source.

Mettant en avant la coopération entre les autorités britanniques et françaises, la NCA a indiqué que l'audition de "ceux qui se trouvaient sur le bateau en question et sont ensuite arrivés au Royaume-Uni est en cours et prendra vraisemblablement plusieurs jours".

Outre la fillette, âgée de sept ans, trois hommes et une femme figurent parmi les personnes décédées, a indiqué mardi en France le préfet du département du Pas-de-Calais, Jacques Billant.