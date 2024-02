Plus de 7.000 migrants ont entrepris la traversée vers les îles Canaries en janvier

Selon le ministère, de nombreuses personnes ont effectué la traversée d'un millier de kilomètres sur des bateaux en bois depuis la Mauritanie. Dans cet État désertique d'Afrique de l'Ouest, les gens viennent de partout, mais surtout d'Afrique. De nombreux bateaux avaient à leur bord des personnes originaires du Sénégal et de la Gambie. Au total, 39.910 migrants ont atteint l'archipel espagnol l'année dernière, soit une augmentation de 154% par rapport à 2022.

La route vers l'archipel espagnol est l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Pourtant, le chiffre de personnes ayant tenté la traversée cette année est déjà plus élevé que le total enregistré au premier semestre 2023, pourtant déjà aussi en forte augmentation.

La route migratoire à travers l'océan est extrêmement dangereuse. Selon l'organisation humanitaire espagnole Caminando Fronteras, au moins 6.000 personnes sont mortes l'année dernière en tentant d'atteindre les îles Canaries, et donc l'Europe. Le nombre de décès réels est probablement encore plus élevé, car certains bateaux n'atteignent jamais les îles et disparaissent en mer sans laisser de traces. L'agence d'aide espagnole affirme avoir enregistré 84 cas de ce type l'année dernière. Dans son rapport annuel, l'organisation dénonce le fait que les opérations de sauvetage sont souvent lancées trop tard.