Poutine en Chine en quête de soutien à sa guerre en Ukraine

Le président Vladimir Poutine est arrivé en Chine jeudi pour y rencontrer son homologue et "cher ami" Xi Jinping, qu'il va essayer de convaincre d'apporter un soutien plus appuyé à l'effort de guerre russe en Ukraine.

Selon des images diffusées à la télévision russe, le chef du Kremlin a été accueilli jeudi vers 4H30 à Pékin (22H30 HB mercredi), à la descente de son avion, par des officiels chinois et une garde d'honneur, avant de prendre place dans une limousine noire.

Cette visite de deux jours constitue le premier voyage à l'étranger de M. Poutine depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de six mois.