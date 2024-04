Première visite d'un membre de la famille royale britannique depuis l'invasion russe

"J'en ai appris plus concernant la situation dans toutes ses réalités, ce qui, bien sûr, est triste. Le coût humain de la guerre est bien réel et je sais que tout le monde ici le ressent intensément", a-t-elle déclaré, lors d'une réception à la résidence de l'ambassadeur britannique.

"Il est vrai que les femmes et les filles paient le prix le plus élevé en terme de coût humain, en ce qui concerne la manière dont elles sont affectées et la manière dont elles peuvent être utilisées comme armes de guerre", a-t-elle déclaré.