Près de 1.400 armes à feu saisies dans une opération d'Europol menée dans 16 pays

Une opération coordonnée par Europol et dirigée par la Roumanie a mené, en février, à la découverte de 1.388 armes à feu, saisies dans 16 pays européens, a indiqué Europol lundi. Plus d'un tiers d'entre elles étaient des armes converties létales, conçues à l'origine pour tirer à blanc.

Les forces de l'ordre ont également trouvé près de 900 autres armes à feu. D'autres armes comme des pistolets à air comprimé ont été trouvées en même temps que plus de 60.000 cartouches. Les forces de l'ordre estiment que les armes d'alarme et de signalisation transformées constituent près de la moitié des armes illégales qui circulent dans l'Union européenne (UE).

Les individus et les réseaux de crimes organisé utilisent souvent ce type d'armes puisque certains modèles sont facilement convertis pour tirer de vraies munitions et deviennent ainsi des armes létales. Dès qu'elles entrent dans l'UE, ces armes sont achetées la plupart du temps à un prix raisonnable sur le marché légal. Elles sont ensuite transformées et revendues dans d'autres pays où un permis pour l'obtention, l'importation et la possession d'une arme à feu est nécessaire.

Europol indique que des armes à feu transformées sont utilisées dans nombre des récents échanges de coups de feu mortels dans l'UE. La Belgique a participé à l'opération aux côtés de la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, la Lettonie, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Suède, l'Albanie, la Moldavie, la Macédoine du Nord, la Serbie, l'Ukraine et le Royaume-Uni.