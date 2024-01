Près d'un quart des habitants de la capitale ont une nationalité de l'Union européenne

Selon l'institut, près d'un Bruxellois sur quatre possède une nationalité d'un pays de l'UE sans être Belge. Les pays les plus représentés sont la France (69.984 personnes), la Roumanie (46.572) et l'Italie (35.929), tandis que les moins représentés sont Malte, Chypre et l'Estonie.

En 2023, il a atteint le nombre record de 287.590 individus, ce qui représente 23,2 % de la population bruxelloise.

Parmi les ressortissants européens qui résident en Région bruxelloise, les Roumains apparaissent comme les plus jeunes (32 ans en moyenne) et les Luxembourgeois comme les plus âgés (45 ans en moyenne). Avec près de 7 femmes sur 10 ressortissants, c'est l'Estonie qui compte la population la plus féminine sur le territoire bruxellois, loin devant la Roumanie qui ne compte que 44 % de femmes.

Le document confirme par ailleurs que le nombre d'immigrations internationales a été particulièrement élevé en 2022, avec près de 62.500 entrées sur le territoire bruxellois ; l'afflux de réfugiés ukrainiens à la suite du déclenchement de la guerre dans leur pays y est pour beaucoup.