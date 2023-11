Pyongyang teste de nouveaux moteurs à combustible solide pour ses missiles balistiques

La coopération militaire accrue entre les deux pays est une source d'inquiétude pour l'Ukraine et ses alliés, en particulier depuis le sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine en septembre.

Selon les experts, les missiles à combustible solide sont généralement plus faciles à utiliser et plus sûrs que les armes à combustible liquide.

Pyongyang affirme également avoir "mené avec succès les premiers essais au sol du moteur du premier étage et du moteur du deuxième étage, respectivement les 11 et 14 novembre", a ajouté l'agence.

Les missiles à combustible solide n'ont pas besoin d'être alimentés avant le lancement, ce qui les rend plus difficiles à localiser et à détruire, et plus rapides à utiliser.

L'essai d'un missile à combustible solide, technologiquement plus avancé, était l'un des principaux objectifs de Kim Jong Un dans le cadre de la campagne de modernisation militaire annoncée dans son rapport du Nouvel An.