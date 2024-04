Roberto Cavalli, le roi italien de l'imprimé léopard, est mort

Son style flamboyant, ses imprimés léopard et tenues dénudées en avaient fait le chouchou de la jet set internationale durant des décennies : le styliste italien Roberto Cavalli est mort ce vendredi à 83 ans dans sa ville natale de Florence après une longue maladie.

Apparues pour la première fois dans les années 70 sur des stars comme Sophia Loren et Brigitte Bardot, ses créations découvrant la peau et attirant les regards ont aussi su séduire de nouvelles générations de célébrités, dont Kim Kardashian ou Jennifer Lopez.