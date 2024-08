Royaume-Uni: réunion de crise à Downing Street après un week-end d'émeutes d'extrême droite

La fin du week-end et les centaines d'arrestations menées par la police font espérer un retour au calme au Royaume-Uni, sous le choc après les images des derniers jours: hôtels hébergeant des demandeurs d'asile saccagés, mosquées assaillies, pillages de commerces...

Confronté aux pires émeutes au Royaume-Uni depuis 13 ans, le Premier ministre Keir Starmer tient lundi une réunion de crise à Downing Street après un week-end de violences de casseurs d'extrême droite visant mosquées et migrants.

Après avoir affiché ces derniers jours une grande fermeté face à ceux qu'il a qualifiés de "voyous", le Premier ministre a convoqué une réunion de crise, dite "Cobra", avec ministres et représentants de la police dans la journée dans sa résidence officielle à Londres.

Mais ces violences, qui ont éclaté à la suite de l'attaque au couteau ayant coûté la vie à trois fillettes il y a une semaine dans le nord-ouest de l'Angleterre, restent imprévisibles, alimentées par des rumeurs et spéculations en ligne sur le profil du suspect et relayées par des influenceurs d'extrême droite.

Le dirigeant travailliste, un ancien avocat et directeur du parquet entré à Downing Street il y a tout juste un mois, a promis que son gouvernement ferait "tout ce qu'il faut pour traduire ces voyous en justice aussi vite que possible".

Depuis l'attaque au couteau de Southport, les émeutes et affrontements entre police, manifestants, et parfois contre-manifestants anti-racistes, ont eu lieu dans toute l'Angleterre et en Irlande du Nord, à Liverpool (nord-ouest), Hull (nord-est), Belfast (Irlande du Nord), Leeds (nord), Sunderland (nord-est) ou encore Bristol (sud-ouest).

Dimanche, ces rassemblements, avec comme mot d'ordre "Enough is enough (Trop c'est trop)" en référence à l'arrivée au Royaume-Uni de migrants traversant la Manche sur des canots pneumatiques, ont donné lieu à des violences contre deux hôtels hébergeant des demandeurs d'asile.