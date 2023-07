Russie: quatre morts dans un accident d'hélicoptère en Sibérie

Un accident d'hélicoptère a fait jeudi au moins quatre morts et dix blessés dans la république sibérienne de l'Altaï, en Russie, ont indiqué les services de secours, qui avaient donné initialement un bilan plus élevé avant la découverte de deux survivants.

"Dans le village de Tioungour (...) l'engin s'est écrasé et a pris feu alors qu'il s'apprêtait à atterrir", a indiqué dans un communiqué publié sur Telegram la branche locale du ministère russe des Situations d'urgence.

Après l'accident, le ministère avait évoqué six morts, neuf blessés et une personne saine et sauve. Puis il a annoncé que deux personnes supplémentaires avaient survécu.