Sinead O'Connor en cinq chansons

L'interprète à la voix sauvage et pleine de souffle, dont la mort soudaine à 56 ans a été annoncée par sa famille mercredi, a vendu des millions de disques depuis son premier album, "I Do Not Want What I Haven't Got".

Le clip a également été accueilli royalement par MTV, qui l'a très largement diffusé. On se souvient des plans serrés du visage de Sinead O'Connor, profil impeccable et crâne rasé, ainsi que des larmes coulant sur ses joues: un emblème de la musique des années 1990.

"Il faut vraiment bien chercher pour trouver dans la musique pop une meilleure expression du sentiment de vide qui vous gagne quand une relation s'achève", a écrit le média spécialisé Pitchfork en 2009.

- "Mandinka"

"Mandinka", c'est le deuxième titre de son premier album "The Lion and the Cobra", sorti en 1987.

C'est devenu un des hits préférés des radios universitaires et la chanteuse a même été invitée à l'entonner dans le "Late Night Show" de David Letterman: c'étaient ses premiers pas dans une émission nationale.

Mais c'est sans doute son concert pour les Grammy Awards de 1989, où elle a justement chanté "Mandinka", qui l'a fait connaître par le public américain en 1989.

Elle s'était emparée du micro en crop-top, pantalon en jean déchiré et Doc Martens, une barboteuse accrochée dans le dos.

Le vêtement appartenait à son fils, et le porter était comme un pied de nez à tous les managers de labels qui avaient prédit que la maternité mettrait fin à sa carrière.

Et sur son crâne rasé, un logo du groupe de rap qui déclenchait les passions à l'époque: Public Enemy.

Ce symbole se voulait aussi une référence à l'arrivée du hip hop en tant que catégorie musicale officielle des Grammy Awards, et à sa censure à la télévision, ce qui avait provoqué le boycott de plusieurs nominés.

- "The Emperor's New Clothes"

"The Emperor's New Clothes", diffusé dans son deuxième album, est sa deuxième chanson la plus écoutée selon le classement de Billboard.

Une confession rock et une déclaration d'indépendance de la chanteuse, qui n'a pas hésité à déchirer publiquement une photographie du pape Jean-Paul II après avoir chanté le titre "Guerre" de Bob Marley, déclenchant une controverse mondiale.

"Je vivrai selon mes propres règles / Je dormirai avec la conscience tranquille", chantait-elle dans "The Emperor's New Clothes".

- "You Made Me The Thief Of Your Heart"

"You Made Me The Thief Of Your Heart" ne figure sur aucun des albums studio de Sinead O'Connor et a pourtant été salué par la critique après sa sortie dans le film "In the Name of the Father" (Au nom du père, 1993), avec Daniel Day-Lewis et Emma Thompson.

Elle y chante "merveilleusement", selon le quotidien britannique The Guardian, qui poursuit: "Elle met sa colère au service d'un morceau de pop intense, métissé d'accents celtiques."

Verdict: "Son meilleur titre depuis +Nothing Compares 2 U+."

- "Success Has Made A Failure Of Our Home"

Cette chanson de 1992, single phare de son troisième album "Am I Not Your Girl?", rend hommage à une autre icône de la musique, country cette fois, l'Américaine Loretta Lynn, avec une reprise de son titre "Success".

"Success Has Made A Failure Of Our Home" est son troisième titre le plus écouté, le plus personnel de cet album, selon elle.

Son titre, qui signifie "Le succès a transformé notre foyer en échec", souligne le coût qu'a pu avoir pour elle la réussite.