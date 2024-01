Slovaquie: élection présidentielle le 23 mars

Les Slovaques éliront un nouveau président le 23 mars, a annoncé lundi le président du parlement de ce pays membre de l'Otan et de l'Union européenne Peter Pellegrini.

"Les élections présidentielles se tiendront le 23 mars", a indiqué à la presse M. Pellegrini, lui-même candidat et en tête dans les sondages. Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix, un second tour aura lieu le 6 avril dans ce pays de 5,4 millions d'habitants.

La présidente sortante Zuzana Caputova, critique virulente de la coalition tripartite au pouvoir, a annoncé en juin qu'elle ne briguerait pas un second mandat.