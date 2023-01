Ukraine: renvois en cascade face au premier scandale de corruption depuis l'invasion russe

Une série de hauts responsables ukrainiens ont été démis de leurs fonctions mardi dans la foulée d'une affaire de corruption concernant des approvisionnements de l'armée, premier scandale de cette ampleur depuis le début de l'invasion russe.

Au total, cinq gouverneurs régionaux, quatre vice-ministres et deux responsables d'une agence gouvernementale vont quitter leurs postes, en plus du chef adjoint de l'administration présidentielle et du procureur général adjoint.

Le président Volodymyr Zelensky a défendu mardi soir des décisions "nécessaires" pour avoir "un État fort".

"C'est juste, c'est nécessaire à notre protection et cela aide à notre rapprochement avec les institutions européennes", a-t-il insisté dans son allocution quotidienne. "Tous les problèmes internes qui empêchent l'État de se renforcer sont en train d'être réglés et le seront encore davantage" à l'avenir, a-t-il souligné.

Il avait annoncé dès lundi soir "des décisions relatives au personnel" concernant "des cadres de différents niveaux dans les ministères et autres structures du gouvernement central, dans les régions et dans le système d'application de la loi". Les Etats-Unis ont salué mardi ces décisions "rapides" et "essentielles", par la voix du porte-parole du Département d'Etat Ned Price, qui a ajouté qu'à sa connaissance aucune aide américaine n'avait été détournée dans le cadre de ces affaires, et promis une "surveillance rigoureuse" de l'utilisation de ces milliards de dollars.

Cette vague de départs intervient au moment où Kiev réclame à ses alliés occidentaux, dont le soutien militaire et financier est crucial, des centaines de chars modernes et d'autres armements pour une nouvelle offensive sur le front. A l'origine du remaniement, un scandale portant sur un contrat signé par le ministère de la Défense à un prix présumé surévalué et portant sur les produits alimentaires destinés à ses soldats. Selon une enquête du site d'information ZN.UA, ce contrat de 13 milliards de hryvnias (environ 324 millions d'euros) a été passé avec des prix "deux à trois fois plus élevés" que les tarifs en vigueur pour les produits alimentaires de base. - Vacances en Espagne - En conséquence, le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov, en charge de l'appui logistique des forces armées, a été démis mardi de ses fonctions. Pourtant, lundi, le ministre Oleksiï Reznikov avait assuré que le scandale relevait d'une "attaque informationnelle artificielle" fondée sur un "faux prétexte".