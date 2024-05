Ukraine: Zelensky appelle à contraindre "par tous les moyens" la Russie à la paix

L'Ukraine, qui est en difficulté dans de multiples secteurs du front Est et Nord-est, réclame de pouvoir frapper les positions et les bases arrières russes en territoire russe avec des armements occidentaux, ce qu'Américains et Européens refusent jusqu'ici, conférant un avantage certain aux forces du Kremlin de crainte d'une escalade.

Kiev veut aussi que ses alliés lui donnent plus de systèmes de défense antiaérienne pour faire face aux bombardements russes, arguant qu'à l'heure actuelle elle n'a qu'un quart des moyens dont elle a besoin.

M. Zelensky a relevé ainsi que la Russie lance plus de 3.000 bombes aériennes guidées sur son pays chaque mois, notamment depuis son territoire et que si l'Ukraine disposait de plus de moyens antiaériens, en particulier des Patriots américains, l'aviation russe ne pourrait plus s'approcher et en larguer autant.

"Ces bombes sont utilisées par la Russie à partir de ses avions, et si vous avez des systèmes modernes, des systèmes Patriot, ces avions ne pourront pas voler si près pour utiliser ces bombes contre des civils et des militaires", a-t-il soutenu. "Nous demandons au monde de nous aider en nous fournissant au moins sept systèmes Patriot supplémentaires. Nous avons besoin d'au moins deux systèmes pour Kharkiv", deuxième ville du pays située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe et pilonnée par les frappes russes ces derniers mois.