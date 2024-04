Un salon dédié aux énergies renouvelables au Wex fin mai

Plusieurs conférences seront proposées le samedi et le dimanche, notamment sur le rôle de la CWaPE, mais aussi sur le stockage des batteries, les communautés d'énergie, la transition énergétique ou encore les nouvelles solutions pour optimiser l'auto-consommation.

Parallèlement, une cinquantaine d'exposants seront présents pour écouter et répondre aux interrogations des visiteurs. Stockage d'énergie, photovoltaïque, chauffage, électromobilité... Le spectre couvert sera large.

Les organisateurs espèrent accueillir 10.000 visiteurs pour cette première édition.

L'accès au salon se fera uniquement sur inscription préalable le vendredi (professionnels), et le grand public est attendu entre 10 et 18h00 le samedi et le dimanche.