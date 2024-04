Une adolescente de 13 ans poignarde deux enseignantes et une élève dans son école aux Pays de Galles

Une adolescente de 13 ans été inculpée ce jeudi pour tentatives de meurtres après que deux enseignantes et une élève ont été poignardées dans un établissement scolaire mercredi au Pays de Galles, a annoncé la police locale. Les trois victimes blessées par arme blanche ont pu depuis quitter l'hôpital.

La police avait été appelée en fin de matinée mercredi à l'école d'Amman Valley à Ammanford, dans le sud du Pays de Galles, où les services de secours ont été dépêchés avant que l'établissement ne soit bouclé.

A female teacher is among the three people stabbed by a girl at a high school in Wales.



