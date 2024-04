Violents feux de forêt dans le sud de l'Espagne: le pays connaît un pic de chaleur

Un incendie, attisé par des températures anormalement élevées, a brûlé plus de 500 hectares de végétation dans l'est de l'Espagne et entraîné l'évacuation de 180 personnes, ont indiqué lundi les autorités.

Cet incendie, qui s'est déclaré dimanche à Tárbena dans la région de Valence, "est toujours actif" après une nuit "compliquée" pour les pompiers, ont indiqué les services d'urgence régionaux dans un message sur le réseau social X. Selon eux, "un peu plus de 500 hectares" ont été brûlés, soit l'équivalent de 350 terrains de football.