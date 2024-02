Volodymyr Zelenksy envisage un remaniement politique et militaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a bien l'intention de remanier la direction politique et militaire de l'Ukraine, a-t-il confié à la télévision italienne dimanche soir. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent sur l'éviction du commandant en chef des armées ukrainiennes Valery Zaloujny.

Le commandant en chef des armées Valery Zaloujny a pris ses fonctions quelques mois avant l'invasion russe en février 2022. Très populaire auprès des militaires et de la population en général, il a mené la fastidieuse contre-offensive qui a permis de récupérer quelques territoires occupés. Des rumeurs lui prêtent des ambitions politiques, ce que l'intéressé nie.

Depuis plusieurs semaines, des rapports de plus en plus nombreux ont fait état d'une tension croissante entre MM. Zaloujny et Zelensky. Selon plusieurs médias, le président était sur le point, la semaine dernière, de remplacer le commandant, ce que son cabinet nie.

Selon des sources ukrainiennes, M. Zelensky et son entourage reprochent depuis des mois à Zaloujny et son état-major l'absence d'avancées sur le front. Certains médias affirment également que la présidence est jalouse de la popularité du général.