Zelensky s'adresse à l'Ukraine : "Les lendemains meilleurs ne viennent pas tout seuls"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche ses compatriotes, lors de ses vœux de Nouvel an à la nation, à façonner l'année nouvelle "selon (leurs) propres idées" et à ne pas perdre de vue l'avenir de leur pays.

"Nous, Ukrainiens, savons mieux que quiconque que les lendemains meilleurs ne viennent pas tout seuls, parce que nous défendons chacun nos lendemains de nos propres mains", a-t-il déclaré dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux, dans lequel sa femme Olena apparaissait également à ses côtés. "C'est pourquoi notre nouvelle année sera exactement ce que nous voulons qu'elle soit et comment nous la façonnerons".

M. Zelensky a souligné qu'une nouvelle année est également associée à une nouvelle dynamique et s'est adressé directement aux Ukrainiens : "Le miracle du Nouvel an, mais aussi le miracle de toute l'année, c'est vous tous : déterminés, responsables, attentifs et efficaces".