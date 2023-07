Action du Setca devant le cabinet de huissiers interVentus à Liège

Une délégation composée de plusieurs dizaines de représentants syndicaux du Setca s'est rendue jeudi matin devant le cabinet de huissiers de justice interVentus situé rue du Parc, à Liège, pour y remettre une ordonnance fictive les contraignant à mettre fin à leur action à l'encontre des manifestants de Delhaize. Pour le syndicat, il s'agit là d'une manière de contester le rôle des huissiers dans les conflits sociaux actuels.

"Ce sont eux qui poursuivent les délégués et les affiliés partout ici dans les Delhaize en région liégeoise. On voulait leur faire comprendre ce que le personnel ressentait pendant les piquets de grève. C'était notre but aujourd'hui", commente Patrick Masson, premier secrétaire Setca.