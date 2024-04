Annonces d'Attal contre la violence des mineurs: inquiétude des syndicats de magistrats

Les deux principaux syndicats de magistrats se sont inquiétés vendredi des annonces du Premier ministre pour lutter contre la violence des mineurs: l'USM a estimé que des moyens supplémentaires seraient préférables plutôt qu'une réforme, et le SM a évoqué des mesures "hautement préoccupantes".

Juger les mineurs dès 16 ans en comparution immédiate, "au milieu des majeurs", ferait "fi de multiples principes constitutionnels, conventionnels et juridiques fermement établis", a-t-il estimé.

"Donnons donc les moyens aux éducateurs, juges des enfants et greffiers, parquetiers, policiers et associations d'appliquer totalement et complétement le CJPM", le Code de justice pénale des mineurs entré en vigueur en 2021, "au lieu de tenter une énième réforme", a plaidé M. Friat.

De son côté le Syndicat de la magistrature (SM, classé à gauche) s'est inquiété de mesures qui esquissent selon lui une "justice toujours plus expéditive et stigmatisante".