Argentine: le gouvernement suspend l'agence de presse Télam

Le personnel arrivant lundi matin sur son lieu de travail n'est pas autorisé à entrer, a-t-il assuré.

Le site internet de l'agence était hors d'usage lundi.

Fondée en 1945 et avec plus de 700 salariés, Télam diffuse plus de 500 dépêches d'actualité nationale par jour, quelque 200 photos, ainsi que des contenus vidéo et radio.