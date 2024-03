Audition à haut risque d'Hanouna devant les députés

Le présentateur de "Touche pas à mon poste" (TPMP) est un habitué des dérapages en plateau et ses émissions ont valu ces dernières années à C8 une pluie de sanctions de l'Arcom, le régulateur des médias, pour un total de 7,5 millions d'euros d'amendes.

Après ses patrons, au tour de Cyril Hanouna de passer sur le gril: le pilier de C8 est entendu jeudi par la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences télé, une audition à haut risque pour l'animateur le plus controversé du PAF.

"Baba", son surnom, est attendu à 14H00 à l'Assemblée nationale, un jour après le milliardaire Vincent Bolloré et deux semaines après les dirigeants de Canal+, C8 et CNews, toutes dans le giron de l'homme d'affaires réputé ultra-conservateur.

"Demain (jeudi), c'est le grand jour, je serai auditionné de 14h00 à 16h30 et apparemment, pour moi, ils ont demandé une dérogation, je suis le seul à avoir deux heures et demie et je suis flatté", a commenté le présentateur lors de son émission de la veille.

Il sera accompagné de Lionel Eisenstein, le directeur général d'H20, sa société de production, et interrogé par la commission d'enquête lancée par les députés LFI.