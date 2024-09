Barnier consulte pour composer son gouvernement, la droite pose ses conditions

STEPHANE DE SAKUTIN

Tout juste nommé à Matignon, où il a promis "des changements et des ruptures", Michel Barnier a entamé des consultations vendredi avec son prédécesseur Gabriel Attal, désormais à la tête du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, et les dirigeants des Républicains (LR) qui ont posé leurs conditions pour une participation à un gouvernement.

"On veut sortir la France du blocage et on a dit qu'on assumerait nos responsabilités. Mais on ne le fera que sur un programme qui donne la garantie de répondre aux préoccupations des Français", a ainsi déclaré en sortant de Matignon le chef de file des Républicains à l'Assemblée Laurent Wauquiez, citant "la revalorisation du travail", "les comptes publics", l'immigration et l'insécurité.