Les anneaux olympiques devraient rester sur la tour Eiffel au moins jusqu'en 2028

"La proposition que j'ai faite, c'est que jusqu'en 2028, c'est-à-dire jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles, nous laisserons les anneaux sur la tour Eiffel et les Agitos (symbole paralympique, NDLR) sur les Champs-Élysées", a déclaré Anne Hidalgo lors d'une conférence de presse. "Et si on ne peut toujours pas se passer de ces symboles majeurs qui nous rappelleront que les Jeux n'étaient pas juste une parenthèse, peut-être qu'après 2028, ils resteront. Peut-être pas, on verra", a ajouté l'élue, soulignant que la décision revenait à la mairie de Paris, propriétaire de la Dame de fer.

C'est un message envoyé au monde, celui de la liberté et de l'humanisme.

"Le fait que le mot Paris soit accolé à ces Jeux, c'est un message envoyé au monde, celui de la liberté et de l'humanisme", tout comme les valeurs de l'olympisme, a-t-elle plaidé. "Je me battrai contre cette idée selon laquelle il faudrait refermer cette parenthèse enchantée pour reprendre le cours de nos vies et nos passions tristes", a-t-elle commenté.